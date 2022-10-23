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    BMW: Piyasada ucuz araba kalmayabilir

    BMW CEO'su Oliver Zipse, fosil yakıtla çalışan otomobillerin aşamalı olarak kaldırılması için bir tarih belirlenmesinin, ucuz arabaları piyasadan kaldırabileceğini söyledi.
    • 23.10.2022 - 10:39
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    BMW: Piyasada ucuz araba kalmayabilir

    Alman otomobil devi BMW, yeni nesil elektrikli araçlar için fabrikalarını büyütmeye devam ediyor. Şirket, son olarak ABD'de bulunan Güney Carolina üretim merkezine 1.7 milyar dolar yatırım yaptı.

    BMW, 2030 yılına kadar en az altı yeni elektrikli araç modeli üretmek üzere Spartanburg tesisini yeniden donatmak için 1 milyar dolar harcayacak.

    BMW, her ne kadar elektrikli araçlara ilgi duysa da bu konuda temkinli açıklamalar geliyor.

    BMW: Araç sahibi olmak zorlaşacak

    Reuter'ta yer alan habere göre, BMW CEO'su Oliver Zipse, fosil yakıtla çalışan otomobillerin aşamalı olarak kaldırılması için bir tarih belirlenmesinin, ucuz arabaları piyasadan kaldırabileceğini ve araç sahibi olmanın zorlaşacağını söyledi.

    BMW

    Otomotiv sektöründe elektrikli otomobillere geçiş sürecinde, birçok üreticinin içten yanmalı motora sahip otomobil üretimine 2030 yılından itibaren son vermesi bekleniyor.

    Başta Avrupa ve ABD olmak üzere, farklı coğrafyalardaki regülasyonlar ile koordineli olan bu tarih, Alman otomobil üreticisi BMW'nin CEO'su Oliver Zipse'nin eleştirilerinin hedefi oldu.

    BMW CEO'su, BMW'nin akaryakıt ile çalışan araçların üretimini sona erdirmek için bir tarih belirlemediğini, bu araçların satışlarının yasaklanması konusunda da yetkilileri uyardığını açıkladı.

    "Otomobiller zenginler için olmamalı"

    Zipse, "Otomobillerin alt segmentlerden çıkarılmasını istemiyoruz, bu politik olarak çok tehlikeli. Birdenbire araba sahipliğini yalnızca zengin insanlar için yaparsanız, bu tehlikeli bir olur." uyarısında bulundu.

    BMW: Piyasada ucuz araba kalmayabilir #2


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