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    BMW sesli asistan olarak Amazon Alexa'yı kullanacak

    BMW, 2023 yılı itibarıyla üretilecek araçların multimedya sistemlerinde sesli asistan olarak Amazon Alexa'yı tercih etti.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2022 - 09:14
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    BMW sesli asistan olarak Amazon Alexa'yı kullanacak

    BMW, 2023 yılı itibariyle üretilen araçların multimedya sistemlerinde Amazon Alexa'nın görev yapacağını resmen açıkladı.

    BMW'nin yeni nesil sesli asistanına sahip ilk araçlar, önümüzdeki iki yıl içinde piyasaya sürülecek.

    BMW Group Kıdemli Başkan Yardımcısı Stephan Durach, bu yaklaşımın dijital deneyimi tamamen yeni bir düzeye getireceğini söyledi.

    BloombergHT'de yer alan habere göre, Amazon'un Kıdemli Başkan Yardımcısı Dave Limp ise “Bu hamlemiz, Amazon'un otomotiv endüstrisinden nasıl daha fazla pazar payı elde etmeye çalıştığını gösteriyor.” dedi.

    Amazon Alexa'ya Türkçe dil desteği gelebilir

    Amazon Alexa'da henüz Türkçe dil desteği olmadığı için ülkemizde pek fazla kullanılmıyor. Ancak yakında eklenecek Türkçe dil desteğiyle Google Asistan ve Siri'nin yanında en çok kullanılan sesli asistanlardan biri Amazon Alexa olabilir.

    bmw


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