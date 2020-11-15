BMW, Toyota ile olan ilişkilerini güçlendirmek istiyor

BMW, Toyota ile olan ilişkilerini güçlendirmek istiyor

BMW CEO'su Oliver Zipse, Toyota ile olan bağlarını artırmak istediklerini belirterek, iki şirket arasındaki anlaşmanın uzayacağı sinyallerini verdi.

Alman otomobil üreticisi BMW ve Japon marka Toyota, motor paylaşımı yaptıkları bir ortaklığa imza atmıştı. İki şirket arasındaki ortaklıktan doğan ilk modeller ise BMW Z4 ve Toyota Supra olmuştu.

Özellikle Toyota cephesinden oldukça eleştiri alan söz konusu anlaşma, yapılan açıklamalara baktığımızda daha da uzayabilir.

ANLAŞMA UZAYABİLİR

BMW CEO'su Oliver Zipse, Japon marka ile olan bağlarını artırmak istediklerini resmen açıkladı. Automobilwoche ekibine konuşan Zipse, 2025'te son bulacak anlaşmanın yenileneceğine olan inancını paylaştı.

Ortaklığın sadece spor otomobiller üzerine olmadığını belirten BMW CEO'su, Toyota ile birlikte yeni yakıt hücreleri üretme planına da vurgu yaptı.

Özellikle Toyota'nın hidrojenli Mirai ile yakaladığı başarıyı örnek gösteren Zipse, güçlerini birleştirdiklerinde daha önemli modeller yaratacaklarını ifade etti.

Konuşmasında BMW'nin mali planlamalarına da değinen yönetici: "Coupe, convertible ve roadster'lara yakından bakıyoruz. Hangisinin kalacağına karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Motor 1 Türkiye