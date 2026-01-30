BMW, Türkiye'de tarihi satış rekoruna ulaştı: İşte 2025 rakamları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BMW Group, küresel çapta yaşanan zorluklara rağmen 2025 yılını 2 milyon 463 bin 715 araç teslimatıyla kapatırken Türkiye operasyonu, grubun parlayan yıldızı oldu.

Marka, hem satış adetlerinde hem de pazar payı büyümesinde tarihi zirveleri gördü.

TÜRKİYE'DE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BÜYÜME

BMW, Türkiye pazarında 33 bin 992 adetlik satış rakamına ulaşarak bugüne kadarki en yüksek performansını sergiledi.

Yıllık bazda yüzde 31,8 oranında büyüyen Türkiye, BMW'nin dünya genelinde pazar payını en çok artırdığı ülke olmayı başardı.

Premium segmentin lideri konumundaki markanın lokomotifi ise 12 bin 243 adetlik satışla BMW X1 ailesi oldu.

MINI SATIŞLARI YÜZDE 118 ARTTI

Grubun diğer markası MINI de Türkiye'de olağanüstü bir yıl geçirdi. Satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 118 artırarak 10 bin 380 adede ulaştıran MINI, Türkiye'yi dünyanın en hızlı büyüyen pazarı haline getirdi.

Dikkat çeken bir diğer detay ise satılan MINI modellerinin yüzde 90,7'sinin tamamen elektrikli olmasıydı; bu oranla Türkiye, dünyada en yüksek elektrikli MINI satış oranına sahip ülke oldu.

Global pazarda da elektrifikasyon stratejisini sürdüren grup, tamamen elektrikli araç satışlarını yüzde 8,3 artırarak 442 bin adede taşıdı.

Elektrikli modeller toplam satışların yüzde 18'ini oluştururken, performans odaklı BMW M serisi de 213 bin adetlik satışla kendi tarihinin rekorunu kırdı.