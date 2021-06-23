BMW, üretim maliyetini yüzde 25 azaltacak

Alman otomobil üreticisi BMW, yeni teknolojiler ile birlikte artan rekabette elini güçlendirmek için, bir dizi tasarruf önlemi alacağını duyurdu.

Elektrikli otomobil pazarı her geçen gün büyümeye devam ederken, birçok üretici kendi modellerini üreterek rekabetin içinde yer alıyor.

Bu üreticilerden biri olan Alman BMW, elektrikli araçların yüksek üretim maliyetini azaltmak ve koronavirüs döneminde oluşan zararı kapatabilmek için bir dizi tasarruf önlemi alacak.

Alman üretici, 2020'li yılların ortalarına kadar üretimdeki maliyetleri azaltacağını açıkladı.

"MALİYETLER YÜZDE 25 AZALACAK"

Alman yayın organı Handelsblatt'ın konuşan BMW Yönetim Kurulu Üyesi Milan Nedeljkovic, "2025'e kadar üretimdeki maliyetleri yüzde 25 kadar azaltacağız" dedi

BMW geçen ay yaptığı açıklamada, global çip krizi ve ham madde fiyatlarındaki artışa rağmen 2021 kâr hedeflerini tutturacağın bildirmişti.