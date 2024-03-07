BMW ve Mercedes, Çin'de şarj ağını genişletmek için anlaştı BMW ve Mercedes, yeni kurdukları Beijing Ion Qi New Energy Technology adı verilen şirket ile 2026 yılı sonuna kadar en az bin adet süper şarj istasyonu kurmayı planlıyor.

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Dünya çapında iklim değişikliği endişeleri artarken, sürdürülebilir ve çevre dostu bir gelecek için elektrikli araçlar giderek daha fazla önem kazanıyor.

Bu dönüşümün merkezinde ise elektrikli şarj istasyonları yer alıyor. Elektrikli araçlar için şarj alt yapısının geliştirilmesi, çevre kirliliğini azaltma ve enerji verimliliğini artırma yolunda kritik bir adım olarak görülüyor.

BMW ve Mercedes Çin'de şirket kurdu

BMW ve Mercedes-Benz'in ortak girişimi olan Beijing Ion Qi New Energy Technology, kısa süre önce Pekin'de faaliyete başladı.

İki ezeli rakip tarafından kurulan şirket, Çin pazarında "süper şarj ağı" işletmeyi planlıyor.

Ortak girişim, 2026 yılı sonuna kadar Çin'de en az 1.000 ileri teknolojiyle donatılmış süper şarj istasyonu ve yaklaşık 7 bin süper şarj istasyonu inşa etmeyi planlıyor.

BMW, geçtiğimiz yıl Çin'de 40 bin adedin üzerinde elektrikli araç satışı gerçekleştirdi önceki yıla göre satışlarını yüzde 138 artırdı. BMW i3 ve iX3, markanın en çok satılan modelleri oldu.