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    BMW ve Toyota, hidrojenli araçlar için ortak oldu

    BMW ve Toyota, ortaklaşa ürettikleri hidrojen yakıt hücreli otomobilleri 2025'te piyasaya süreceklerini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 09:22
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    BMW ve Toyota, hidrojenli araçlar için ortak oldu

    Son zamanlar birçok şirket karbon emisyonunu en aza indirmek için elektrikli otomobiller üzerinde çalışıyor..

    Bu şirketlerden biri olan Japon devi Toyota, hidrojen yakıtlı araçlar için Alman üretici BMW ile ortak oldu.

    İki dev firma, ortaklaşa geliştirecekleri hidrojen yakıt hücreli arabalar için, 2025 yılına kadar seri üretime ve satışlara başlamayı planlıyor.

    Standart bataryalı elektrikli araçlara göre üç ila dört dakika içinde doldurulabilir olan hidrojen yakıt hücreleri, BMW'nin X5 modelini temel alan iX5 Hydrogen SUV modelinde de kullanılacak.

    Halihazırda test edilen otomobilin küçük hacimli üretiminin bu yılın sonunda başlaması bekleniyor.

    toyota

    Hidrojen yakıtlı araç nedir

    Hidrojen yakıtlı araçlar da tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

    Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.

    Hidrojen yakıtının maliyetli olması ve gerekli yakıt istasyonlarının fazla olmaması, şu anda bu teknolojinin önündeki en büyük iki engel olarak dikkat çekiyor.

    TOYOTA MIRAI

     

     


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