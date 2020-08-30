BMW ve Volkswagen, elektrikli araç üretimini artıracak

BMW ve Volkswagen, ilk elektrikli modelleri olan i3 ve e-Golf'ün üretimlerini gelen talep doğrultusunda artırma kararı aldı.

Elektrikli otomobillere olan talep her geçen gün artarken, dev markalar bu pazarda yarışı en önde götürmek için çalışmalarına devam ediyor.

Alman otomobil üreticileri BMW ve Volkswagen, yüksek talep doğrultusunda ilk elektrikli modelleri olan i3 ve e-Golf'ün üretimlerini artıracak.

BMW, Leipzig’te yer alan fabrikasındaki i3 modelinin üretimi 2020 yılında artırmayı planlıyor. Şu anda günde 114 adet BMW i3 üreten tesis, yıl içinde bu sayıyı 130’a çıkaracak. Ayrıca i3’ün üretim bandının, yıl içinde 1 haftalık üretim arası da kaldırıldı.

2020 yılının ilk yarısında BMW, 12 bin 500 adet tam elektrikli i3 üreterek, 2019'da ürettiği 38 bin 937 adedin bir hayli gerisinde kaldı.

VOLKSWAGEN DE ÜRETİMDE GAZA BASIYOR

Volkswagen’in ilk elektrikli modellerinden biri olan ve yerini gelecek günlerde ID.3’e bırakacak Golf-e modelinin de üretimi artacak. Volkswagen, şu anda günde 74 adet e-Golf üretebiliyor ve bu üretim adedini yıl sonuna kadar 80’e çıkartacak.

20 Temmuz'da Wolfsburg’taki fabrikada üretimine son verilen e-Golf, şimdilik Dresden’deki tesiste üretiliyor. Ancak Ocak 2021’de bu tesis de e-Golf yerine ID.3 üretmeye başlayacak.



