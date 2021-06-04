BMW, yeni elektrikli araçlarını Türkiye'ye getiriyor

Alman otomobil üreticisi BMW, yeni elektrikli otomobillerini Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, yeni elektrikli modellerini Türkiye'de satışa sunacağı tarihleri duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Alman markanın elektrikli SUV modeli iX yılın son çeyreğinde, i4 ise 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'de yollara çıkacak.

iX, xDrive50 ve xDrive40 versiyonlarıyla ile Türkiye'de yollara çıkacak. i4'ün ise eDrive40 ve M50 versiyonları bayilerdeki yerini alacak.

TEKNİK DETAYLAR

WLTP normlarına göre tam şarj ile sürücülerine yaklaşık 630 km'lik menzil sunan iX xDrive50, 523 beygir güç ve 765 Nm tork üretirken 0'dan 100'e 4.6 saniyede ulaşabiliyor.

WLTP normlarına göre tam şarj ile yaklaşık 425 km yol giden iX xDrive40 ise 326 beygir güç ve 630 Nm tork değerleriyle 0'dan 100'e 6.1 saniyede ulaşıyor.

BMW iX xDrive40, BMW iX'in DC hızlı şarj altyapısı sayesinde yaklaşık 35 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşırken, on dakikalık şarjla yaklaşık 120 km sürüş menzili sunuyor.

(BMW iX)

Uzunluk ve genişlik bakımından markanın X5 modeli ile benzer ölçülerde olan iX, kavisli tavan yapısı ve yüksekliğiyle X6'yı anımsatırken, geniş jantları sayesinde X7 ile benzerlik gösteriyor.

Yapılan açıklamaya göre, arkadan çekişli i4 eDrive40, 340 beygir güç ve 430 Nm tork üretirken 0'dan 100 km/s hıza 5.7 saniyede ulaşabiliyor. i4 eDrive40'ın WLTP normlarına göre tam şarj ile 590 km'lik yol kat edebildiği belirtildi.

(BMW i4)