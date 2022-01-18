BMW yeni nesil dizel ve benzinli motorlar üzerinde çalışıyor

BMW, yeni nesil içten yanmalı dizel ve benzinli motorlar üzerinde çalıştığını doğruladı.

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, birçok markanın da ana hedefi konumunda.

Hatta birkaç yıl içinde içten yanmalı motor üretimini durduracak otomobil üreticileri de var.

Alman marka BMW ise içten yanmalı motorlardan hemen vazgeçmek istemiyor. Şirket, yeni nesil içten yanmalı dizel ve benzinli motorlar üzerinde çalıştığını doğruladı.

"SON TEKNOLOJİ İÇTEN YANMALI MOTORLARA İHTİYAÇ VAR"

Otomotiv sektöründe CO2 emisyonlarını azaltmak için son teknoloji içten yanmalı motorlara ihtiyaç olacağını belirten BMW geliştirme direktörü Frank Weber, doğru yolda olduklarını söyledi.

BMW'nin müşterilerini elektrikli ve içten yanmalı motorlar arasında seçim yapmaya zorlamayacağını belirten Weber, amaçlarının sürüş türünden bağımsız her zaman sürdürülebilir ve yenilikçi araçlar sunmak olduğunu belirtti.

Her ne kadar son zamanlarda elektrikli otomobillere ilgi fazla olsa da hala çok büyük bir kitle içten yanmalı motorları tercih ediyor. Bu nedenle BMW, her iki alanda çalışmalar yaparak, ürün yelpazesini daha geniş tutmak istiyor.