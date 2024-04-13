BMW'den 5 yıllık plan: 40 yeni model piyasaya sürecek BMW, önümüzdeki beş yıl içinde pazara yaklaşık 40 yeni ve güncellenmiş model sunacağını açıkladı.

ensonhaber.com

Alman otomobil üreticisi BMW, önümüzdeki beş yıl içinde 40 yeni ve güncellenmiş model piyasaya sürmeyi hedeflediğini duyurdu.

2024 yılından itibaren BMW, elektrikli modellere odaklanacak ve Tesla gibi küresel elektrikli otomobil üreticileri için ciddi bir rakip olacak.

Ancak şirket, içten yanmalı motorlardan vazgeçmeyecek. Örneğin, amiral gemisi 7 Serisi sedanın yanı sıra X5 ve X3 SUV modelleri de güncellenecek.

Alman otomotiv devi BMW, elektrikli araç yelpazesini kademeli ve planlı bir şekilde genişletmeye hazırlanıyor.

Elektrikli araç satışları 1 milyonu aştı

Şirket, şu ana kadar 1 milyon elektrikli araç sattığını ve bu yılın ilk çeyreğinde elektrikli araç satışlarında bir önceki yıla kıyasla yüzde 40'lık bir artış yaşadığını açıkladı.

Bu ivmenin devam etmesiyle, elektrikli modellerin 2024 yılında BMW'nin ana büyüme motoru haline gelmesi bekleniyor.