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    BMW'den Çin'e 2.2 milyar dolarlık yatırım

    BMW, Çin'in Shenyang şehrinde 2.2 milyar yatırımla yeni fabrika kurdu.
    • 29.06.2022 - 08:34
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 09:34
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    BMW'den Çin'e 2.2 milyar dolarlık yatırım

    Alman otomobil devi BMW, Çin'in Shenyang şehrinde 2.2 milyar yatırımla yeni fabrika kurduğunu duyurdu.

    Kurulan tesiste; kaporta atölyesi, boya atölyesi, montaj hatları ve büyük data merkezi gibi bölümler yer alıyor.

    Üretim yıllık 830 bine çıkacak

    AA'da yer alan habere göre, BMW ile Çinli otomobil üreticisi Brilliance China ortaklığında kurulan "Lydia Fabrikası", Alman otomotiv devinin Çin'deki üretimini yılda 830 bin araca çıkaracak.

    Üretim tesisi, BMW'nin Çin'de tek seferde yaptığı en büyük yatırım olma özelliği taşıyor.

    bmw

    Artırılmış gerçeklik ve gerçek zamanlı video transferine olanak sağlayan saniyede bir gigabaytlık 5G ağıyla donatılan tesisin tasarımı ve inşaatında sanal gerçeklik simülasyonlarından yararlanıldığı bildirildi. BMW Grubu, Çin genelinde 28 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.


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