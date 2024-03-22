BMW'den geleceğin otomobili: Vision Neue Klasse X BMW, elektrikli Neue Klasse X ismindeki konsept SUV modelini görücüye çıkardı.

ensonhaber.com

Alman otomobil üreticisi BMW, Neue Klasse X ismindeki elektrikli konsept SUV modelini sergiledi.

BMW iX3 boyutundaki otomobil, önümüzdeki yıllarda BMW modellerinde ciddi bir tasarım dili değişimi göreceğimizin habercisi.

2025'te üretim başlıyor

Yeni otomobil, geçen yıl ön gösterimi yapılan Vision Neue Klasse, sedanın üretim versiyonuna katılarak 2025 yılında seri üretime girecek.

Vision Neue Klasse X'in ön kısmında, 2002 yılının klasik BMW'leri ve 60'ların orijinal Neue Klasse sedanını oldukça anımsatan ince bir böbrek ızgara var.

BMW, konsept aracın diğer X modellerinden yüzde 20 daha aerodinamik olduğunu, lastik ve fren tasarımının da katkısıyla verimliliğin yüzde 25 artırıldığı söylüyor.

Neue Klasse X'in motor gücü veya menzil rakamlarına dair herhangi bir açıklama yapılmasa da otomobil, menzilde yüzde 30 iyileşme vadeden BMW'nin altıncı nesil eDrive teknolojisini kullanıyor.

Aracın ortada yer alan bilgi eğlence ekranı, sürücünün isteğine göre yerleştirilebiliyor.

Asıl ilgi çekici değişiklik ise ön camın altında yer alıyor. Buradaki birkaç santimlik kısım, bilgilerin dijital olarak yansıtılmasını sağlıyor.