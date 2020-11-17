Dolar
7.7352
0.3685%
Euro
9.1816
0.4144%
Altın
1887.27
-0.0185%
Borsa
1259.72
-2.5731%
G. Altın
469.828
0.3955%
Bitcoin
132805.03
2.557%
EXEN Coin
12.33
0.08%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 14 C

    BMW'den hız kameralarını gösteren yeni sistem

    BMW, ConnecterDrive adını verdiği sistemi içerisine yerleştireceği yeni teknolojiyle, sürücülere sabit hız kameralarını ve trafik ışıklarını gösterecek.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 17:51
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 17:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    BMW'den hız kameralarını gösteren yeni sistem

    Alman otomobil üreticisi BMW, müşterilerine yeni bir teknoloji sunmaya hazırlanıyor. Şirketin ConnecterDrive adını verdiği sistem içine yerleştirilecek yeni yazılım, navigasyon üzerinde sabit hız ve kırmızı ışık kameralarını gösterecek.

    SÜRÜCÜLER UYARILACAK

    Traffic Camera Information adı verilen bu servis, bilgilerini ülkemizde de bulunan MOBESE sistemlerinden alacak. Aynı şekilde sistem, radarların lazer sensörlerini fark ederek sürücüyü gerçek zamanlı olarak uyaracak.

    Şimdilik sadece Kuzey Amerika ve Avrupa'da kullanılacak olan sistem, 2020 ve 2021 model araçların pek çoğunda karşımıza çıkacak.

    bmw

    Sürücüler, ilk üç ay boyunca ücretsiz olarak kullanabileceği servisin süresini 25 dolar karşılığında 15 ay daha uzatabilecek.

    Aynı zamanda Alman marka, bu sistemi halihazırda satılmış modellere uzaktan güncelleme yardımı ile ekleyebilecek. Sistemin ülkemizde kullanılıp kullanılmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

    bmw

    Kaynak: Motor1 Türkiye

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir