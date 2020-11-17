BMW'den hız kameralarını gösteren yeni sistem

BMW, ConnecterDrive adını verdiği sistemi içerisine yerleştireceği yeni teknolojiyle, sürücülere sabit hız kameralarını ve trafik ışıklarını gösterecek.

Alman otomobil üreticisi BMW, müşterilerine yeni bir teknoloji sunmaya hazırlanıyor. Şirketin ConnecterDrive adını verdiği sistem içine yerleştirilecek yeni yazılım, navigasyon üzerinde sabit hız ve kırmızı ışık kameralarını gösterecek.

SÜRÜCÜLER UYARILACAK

Traffic Camera Information adı verilen bu servis, bilgilerini ülkemizde de bulunan MOBESE sistemlerinden alacak. Aynı şekilde sistem, radarların lazer sensörlerini fark ederek sürücüyü gerçek zamanlı olarak uyaracak.

Şimdilik sadece Kuzey Amerika ve Avrupa'da kullanılacak olan sistem, 2020 ve 2021 model araçların pek çoğunda karşımıza çıkacak.





Sürücüler, ilk üç ay boyunca ücretsiz olarak kullanabileceği servisin süresini 25 dolar karşılığında 15 ay daha uzatabilecek.

Aynı zamanda Alman marka, bu sistemi halihazırda satılmış modellere uzaktan güncelleme yardımı ile ekleyebilecek. Sistemin ülkemizde kullanılıp kullanılmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Kaynak: Motor1 Türkiye