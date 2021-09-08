BMW'den yeni elektrikli araç konsepti: iVision Circular

BMW, IAA Mobility fuarında tamamen geri dönüştürülebilir malzemelerden ürettiği yeni konsept otomobili iVision Circular' tanıttı.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu son yıllarda, birçok marka farklı konseptlerle karşımıza çıkıyor.

Bu markalardan biri olan Alman üretici BMW, Almanya'da devam eden IAA Mobility fuarında yeni bir konsept otomobil görücüye çıkardı.

Ürettiği araçların yüzde 50'sini geri dönüştürülebilir malzemelerle üretmeyi hedefleyen marka, Münih'te tanıttığı iVision Circular isimli konsept aracıyla, bu konudaki iddiasını gösterdi. Markanın iVision Circular konsepti yüzde yüz geri dönüştürülebilir malzemelerden üretildi.

YOLLARA ÇIKMASI BEKLENMİYOR

Bu dönüşüme günümüzde en zorlanılan parçalardan olan bataryalar da dahil. Yollara çıkması beklenmeyen araç, markanın 2040 vizyonunu yansıtıyor. Araca önden bakıldığında farların konumu BMW'nin karakterini ortaya koyuyor. Alınan bilgilere göre, aracın konsol tasarımı tamamen 3D yazıcılarla üretildi.

Aracın ön kısmı oldukça akıcı bir tasarıma sahip ve adeta tek parçaymış gibi gözüküyor. Ön ızgara üzerinde bu tür konseptlerde alıştığımız üzere LED ışıklandırma var.

Ön cam ve tavan eğimi sayesinde araç adeta bir mermi gibi ve tek parça gözüküyor. Yine de far yapısı ve genel yapısı BMW'nin tasarım dilini taşıyor.



