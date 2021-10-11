BMW’nin araç teslimatları çip krizi nedeniyle düştü

Alman lüks otomobil üreticisi BMW'nin otomobil teslimatları, yılın üçüncü çeyreğinde yarı iletken kıtlığı nedeniyle yüzde 12,2 geriledi.

Yıl başından bu yana devam eden küresel çip tedarik sorunları nedeniyle birçok marka, üretime geçici olarak ara vermişti.

Çip krizinden oldukça etkilenen markalardan biri olan BMW'nin satışları, beklenenin altında kalmaya devam ediyor.

SATIŞLAR DÜŞTÜ

BMW, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, şirketin otomobil teslimatlarının, yılın temmuz-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 düşüşle 593 bin 189’a gerilediği duyuruldu.

Şirketin en büyük pazarı olan Çin’deki araç teslimatları da üçüncü çeyrekte yüzde 12,2 düşerek 202 bin 573’e geriledi.

Açıklamada, “Şirket, yarı iletken bileşenlerin tedarik durumunun zor kalmasını bekliyor. BMW Group şimdiye kadar bu darboğazların etkisini azaltmış olsa da önümüzdeki aylarda satışların etkilenme olasılığı göz ardı edilemez.” ifadelerine yer verildi.

BMW, çip krizi nedeniyle bu yıl boyunca 80 bin ila 100 bin otomobilin üretilemeyeceğini tahmin ediyor. Öte yandan, yılın ilk 9 ayında ise söz konusu satışlar yüzde 17,9 artarak 1 milyon 932 bin 236 oldu.

Temmuz ayında açıklamalarda bulunan markanın üretim patronu Milan Nedeljkovic, "Yılın ikinci yarısında da çip krizinin üretime darbe vurabileceğine inanıyoruz. Durum kritik seviyede. Aslında ilk aşamada bu durumun yılın ikinci yarısında ortadan kalkacağına ve üretimin başlayacağına inanıyorduk. Fakat şimdi, aynı sorunun yılın ikinci yarısında da devam edeceğini gözlemliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.