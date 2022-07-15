BMW'nin aylık abonelikle ısıtmalı koltuk sunması tepki çekti

BMW'nin aylık abonelikle aktif hale gelen ısıtmalı koltukları, müşterilerin tepkisine neden oldu.

Özellikle dijital yayın platformlarında karşımıza çıkan aylık abonelik paketlerinin, otomotiv sektörüne de büyük gelir sağlaması bekleniyor.

Günümüzde Lexus, Toyota, BMW ve Subaru gibi üreticiler, otomobillerde yer alan çeşitli akıllı özellikleri kullanabilmek için aylık paketler sunmaya başladı.

Otomobil şirketleri, belirli özelliklere erişmek için müşterilere aylık veya yıllık abonelikler sunarak satıştan sonra bile uzun vadeli gelir elde etmenin peşinde.

BMW'den tepki çeken ısıtmalı koltuk kararı

BMW'nin ön koltukları ısıtmak için abonelik seçeneği sunması, oldukça tepki çekti. Alman üretici; bir yıllık 180 dolar, üç yıllık 300 dolar veya 415 dolarlık sınırsız erişim için ödeme seçenekleri hayata geçirdi.

BMW'nin bu özelliği abonelik olarak ne zaman veya hangi ülkelerde sunmaya başlayacağı tam olarak bilinmese de ilk olarak Güney Kore'deki müşterilere sunulacağı iddia ediliyor.

Birçok BMW modeli, ısıtmalı koltuklar için gerekli donanıma zaten sahip. Ancak Alman şirket, bu işlevin kullanılmasını yazılımla engelleyerek kullanıcılara abonelik paketi satmak istiyor.

BMW'nin aboneliklerle sunduğu diğer seçenekler arasında ayda 12 dolardan başlayan ısıtmalı direksiyon simidi ve "sınırsız" kullanım için 235 dolarlık fiyatla arabadaki kameralarından görüntü kaydetme seçeneği yer alıyor.