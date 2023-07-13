BMW'nin devasa böbrek ızgarası satışları artırdı BMW'nin yeni otomobillerinde radyatör ızgarasını büyütmesi, satış rakamlarının artmasını sağladı.

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Alman otomobil üreticisi BMW, otomobillerinde kullandığı böbrek ızgara yapısını yeni modellerinde büyütmüş ve bazı müşterilerin tepkisini çekmişti.

Şirketin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin son ABD satış rakamları, markanın ayırt edici ızgara tasarımına sahip araçlarının olağanüstü iyi bir performans gösterdiğini ortaya koydu.

Satışlar beklenenden iyi gidiyor

Devasa böbrek ızgaralı modellerin, beklenenden çok daha iyi satış rakamlarına ulaştığı belirtildi.

2023'ün ikinci çeyreğinde 4 Serisi, 7 Serisi ve iX satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre ciddi artışlar kaydedildi.

Örneğin, ikinci nesil 4 Serisi satışları 13 bin 765 adede ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 107.1 artış gösterdi.

İlginç bir şekilde, 2 Serisi (%-21,7), 8 Serisi (%-32,6), X3 (%-32,5) ve X5'in (%-2,5) 2023 2. Çeyrek satışlarının tümü düştü ve bu modellerin hepsi daha küçük böbrek ızgarasına sahip.