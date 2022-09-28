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    BMW'nin giriş seviyesi elektrikli araçları 2027'de gelecek

    BMW, 2027 ve 2028 yıllarında giriş seviyesi elektrikli otomobillerini tanıtmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 10:00
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    BMW'nin giriş seviyesi elektrikli araçları 2027'de gelecek

    Alman otomobil üreticisi BMW, ilk olarak i3 modeliyle elektrikli otomobil pazarına girmiş ve oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

    Özellikle ilk tanıtıldığı zamanlarda piyasada çok fazla rakibinin olmaması, elektrikli i3'ün başarısına katkı sağladı.

    Alman üretici, görünüşe göre i3 ile elde ettiği başarıyı önümüzdeki yıllarda da sürdürmek istiyor.

    BMW'den iki yeni model geliyor

    BMW, 2027 yılında tanıtacağı yeni i1 ve 2028 yılında tanıtacağı yeni i2 ile birlikte, giriş seviyesinde elini daha da güçlendirmek istiyor.

    Gelen bilgilere göre, her iki otomobil de yaklaşmakta olan Neue Klasse platformunun önden çekişli versiyonuna sahip olacak.

    bmw

    Neue Klasse platformu, 2025 yılında BMW 3 Serisi ile aynı seviyedeki bir sedanla ve bir SUV ile karşımıza çıkacak ve ilerleyen dönemlerde BMW'nin diğer elektrikli otomobillerinin altyapısını oluşturacak.

    bmw

    bmw


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