BMW'nin ilk elektrikli SUV modeli iX3, Türkiye'de ön siparişe açıldı. Otomobil, nisan ayında ilk müşterileriyle buluşacak.

Şimdiye kadar yarı elektrikli otomobillere odaklanan birçok marka, artık tamamen elektrikli otomobil üretmeye zaman ayırıyor.

Bu markalarından biri olan Alman üretici BMW, yeni iX3 modeliyle Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor.

BMW’nin tamamen elektrikli ilk SUV modeli olacak yeni BMW iX3'ün üretimine, geçtiğimiz yıl kasım ayında Çin'de başlanmıştı. Üretim, BMW'nin Çinli ortağı Brilliance Automotive ile birlikte Çin'in Şenyang kentinde normal motorlu X3'lerle birlikte gerçekleştiriliyor.

TÜRKİYE'DE ÖN SİPARİŞE AÇILDI

BMW'nin ilk elektrikli SUV modeli iX3, nisan ayında Türkiye'de müşterilerle buluşacak. Ayrıca şarj süresini önemli ölçüde azaltan ve ücretsiz olarak sunulan BMW i Wallbox, müşterilerin istediği lokasyona ücretsiz olarak kurulacak.





BMW iX3 ÖZELLİKLERİ

Çin'de üretilip hem yerel pazarda satılacak hem de tüm dünyaya dağıtılacak olan iX3'ün hedef aldığı öncelikli iki market ise Avrupa ve Çin olacak.

BMW iX3, firmanın 5.nesil yüksek voltajlı yeni bataryalarını kullanan ilk model olmasıyla da BMW için önem taşıyor. iX3'ün ardından BMW'nin i4 ve iNEXT adlı elektrikli otomobil modellerinin geleceği de biliniyor.

286 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 80 kWh bataryadan gücünü alacak yeni iX3, sürücülere 460 kilometrelik menzil sunacak. 180 km/s hıza ulaşabilecek yeni otomobil, aynı zamanda yarım saatte yüzde 80'e kadar hızlı şarj olabilecek.

BMW iX3 FİYAT

Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisiyle geliştirilen yeni BMW iX3, nisan ayında Türkiye'deki müşterileriyle buluşacak. Ön siparişe açılan otomobilin fiyatı ise 870 bin TL olarak belirlendi.



