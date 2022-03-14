Petrol
110.19
-2.20%
Euro
16.27
0.79%
Dolar
14.88
0.79%
Altın
944.24
0.31%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
576.960
-0.72%
BTXN Coin
39.17
-0.10%
Bitexen
-1ºC
İstanbul
Kısmen güneşli -1 C

    BMW'nin net kârı yüzde 223 artarak 12.5 milyar euroya yükseldi

    BMW Grubu'nun net kârı, geçen yıl 2020'ye göre yüzde 223,1 artarak 12.5 milyar euroya çıktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.03.2022 - 08:40
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 09:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    BMW'nin net kârı yüzde 223 artarak 12.5 milyar euroya yükseldi

    Alman otomobil üreticisi BMW, 2021 yılına ait finansal verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, şirketin geçtiğimiz yıla göre net kârı ciddi şekilde yükseldi.

    BMW Grubu'ndan yapılan açıklamada, grubun net kârının, koronavirüs salgınının ilk yılı olan 2020'de 3 milyar 857 milyon euro olduğu, geçen yıl ise yüzde 223,1'lik artışla 12 milyar 463 milyon euro seviyesine yükseldiği bildirildi.

    İKİNCİ EL ARAÇLARIN KATKISI BÜYÜK

    Söz konusu dönemde, grup gelirlerinin yüzde 12,4 artarak 111 milyar 239 milyon euroya çıktığı belirtilen açıklamada, şirketin karının yeni araçların yüksek fiyatı ve ikinci el araç satışından olumlu etkilendiği kaydedildi.

    Bünyesinde BMW, MINI ve Rolls-Royce gibi markaları bulunduran BMW Grubu, geçen yıl dünya genelinde otomobil teslimatlarını yüzde 8,4 artırarak 2 milyon 521 bin 514'e yükseltmişti. Bunun yüzde 13'ü (328 bin 314) elektrikli otomobillerden oluşmuştu.

    bmw


    İlginizi Çekebilir

    Ukrayna müftüsü, Rus askerlerine karşı savaşma kararı aldı
    Dünya

    Ukrayna müftüsü, Rus askerlerine karşı savaşma kararı aldı

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Kırklareli'de taksici gaspçıyı öldürdü
    3. Sayfa

    Kırklareli'de taksici gaspçıyı öldürdü

    Görüş Bildir