BMW'nin net kârı yüzde 223 artarak 12.5 milyar euroya yükseldi

BMW Grubu'nun net kârı, geçen yıl 2020'ye göre yüzde 223,1 artarak 12.5 milyar euroya çıktı.

Alman otomobil üreticisi BMW, 2021 yılına ait finansal verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, şirketin geçtiğimiz yıla göre net kârı ciddi şekilde yükseldi.

BMW Grubu'ndan yapılan açıklamada, grubun net kârının, koronavirüs salgınının ilk yılı olan 2020'de 3 milyar 857 milyon euro olduğu, geçen yıl ise yüzde 223,1'lik artışla 12 milyar 463 milyon euro seviyesine yükseldiği bildirildi.

İKİNCİ EL ARAÇLARIN KATKISI BÜYÜK

Söz konusu dönemde, grup gelirlerinin yüzde 12,4 artarak 111 milyar 239 milyon euroya çıktığı belirtilen açıklamada, şirketin karının yeni araçların yüksek fiyatı ve ikinci el araç satışından olumlu etkilendiği kaydedildi.

Bünyesinde BMW, MINI ve Rolls-Royce gibi markaları bulunduran BMW Grubu, geçen yıl dünya genelinde otomobil teslimatlarını yüzde 8,4 artırarak 2 milyon 521 bin 514'e yükseltmişti. Bunun yüzde 13'ü (328 bin 314) elektrikli otomobillerden oluşmuştu.