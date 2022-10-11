BMW'nin satışları üçüncü çeyrekte düştü

Alman lüks otomobil üreticisi BMW'nin satışları, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi.

Son zamanlarda yaşanan küresel tedarik sorunları nedeniyle otomobil üreticileri zor durumda. Birçok marka, üretime zaman zaman ara vermek zorunda kalırken, bu durum satışlara da yansıyor.

Alman lüks otomobil üreticisi BMW'nin üçünçü çeyrekte satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 azalarak 587 bin 795 adet oldu.

Üçüncü çeyrekte Çin'de satışlar yüzde 5,7 ve ABD'de yüzde 3,8 artarken, Avrupa'da yüzde 11,1 düştü.

İlk 9 ayda da düşüş var

2022 yılının ilk 9 ayında BMW geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 düşüşle 1,75 milyon adet araç sattı.