BMW'nin tam elektrikli 5 Serisi ve X1 modeli yolda

BMW, yeni jenerasyon 5 Serisi ve X1 modellerinin tam elektrikli versiyonlarının olacağını açıkladı.

Elektrikli otomobillere olan ilginin oldukça arttığını günümüzde, birçok otomobil üreticisi bu pazara büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Bu şirketlerden biri olan Alman otomobil üreticisi BMW, yeni nesil 5 Serisi ve X1 modellerinin tamamen elektrikli versiyonlarının geleceğini açıkladı.

BMW5 Serisi ve X1 modelleri, tamamen elektrikli versiyonlar dahil 4 farklı motor seçeneğiyle üretilecek. Diğer motor seçenekleri hafif hibrit, benzin ve dizel olacak.

Alman üretici, elektrikli BMW 5 Serisi ve X1 modelleriyle ilgili bir tarih ya da teknik detay paylaşmadı. Fakat BMW’nin söz konusu modellerde kısa süre önce tanıtılan iX3’tekine benzer bir sistem kullanabileceği düşünülüyor.

Yeni nesil eDrive teknolojisine sahip olan ve 460 kilometre menzil sunan iX3’te 80 kWh’lık batarya ve arka aks üzerine yerleştirilmiş 282 beygirlik elektrik motoru bulunuyor.

HEDEF 7 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞI

2030 yılına kadar CO2 emisyonlarını model başına en az yüzde 30 azaltmayı planlayan BMW, tamamen elektrikli versiyonların yanı sıra 2023 yılına kadar 25 hibrit model tanıtacak.

Şirket önümüzdeki 10 yıl içinde 7 milyondan fazla elektrikli model satmayı ve bunların 3’te 2’sinin tamamen elektrikli araçlar olmasını hedefliyor.