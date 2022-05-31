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    BMW'nin yeni araç bataryalarını Çinli CATL üretecek

    BMW, 2025 itibarıyla elektrikli araçlarında CATL şirketinden tedarik edeceği silindirik pilleri kullanacak.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 09:17
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    BMW'nin yeni araç bataryalarını Çinli CATL üretecek

    Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, otomobil üreticileri kendi teknolojilerini geliştirmek için birbirleriyle yarışıyor.

    Geçtiğimiz yıllarda Alman otomobil üreticisi Daimler'in batarya üretmek için anlaştığı Çinli batarya şirketi CATL, şimdi de BMW için çalışacak.

    CATL, Alman otomotiv BMW'nin yeni nesil elektrikli araçları için silindirik pil üretmeye başlayacak. Anlaşmanın detayları henüz belli olmasa da üretimin 2025'te başlaması bekleniyor.

    Üretim maliyetleri düşecek

    Elektrikli otomobillerin satış fiyatlarını içten yanmalı motorlu araçlarla yakın seviyeye getirmek için çalışan BMW, bu nedele prizmatik piller yerine silindirik olanları kullanacak.

    Konuya yakın kaynaklar, bu değişimin üretim maliyetine  yüzde 30 düşüş olarak yansıyacağını belirtiyor.

    Piller genel olarak batarya paketi üretme maliyetinin yüzde 80'ini oluşturuyor. Gelişen teknoloji ve verimlilik sayesinde her ne kadar maliyetler düşse de son dönemlerde lityum ve nikel gibi malzemelerin fiyatlarındaki rekor artış, fiyat düşüşlerini engelliyor.

    bmw


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