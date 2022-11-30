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    BMW’nin yeni model aracı Togg’a benzetildi

    Alman otomobil markası BMW, yeni model aracını Gemlik Sahili’nde tanıttı. Araç Togg’un Gemlik modeline benzerliği ile dikkat çekti.
    • 30.11.2022 - 10:09
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    BMW’nin yeni model aracı Togg’a benzetildi

    Türkiye'nin 60 yıllık otomobil rüyası, Togg ile birlikte gerçeğe dönüştü…

    Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde yüz Türkiye'ye ait olan Togg, seri üretime Mart 2023’te başlayacak.

    6 farklı renkte görücüye çıkacak

    Güvenlik testlerinin ardından onay belgelerini alacak Togg, 6 farklı renkte görücüye çıkacak.

    Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alınarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimleri verildi.

    “Gemlik” rengi için Gemlik Sahili’nde çekim

    Şimdiden rakiplerini kıskandıran Togg’a, BMW rakip oldu.

    Dünyaca ünlü Alman otomobil markası BMW, Türkiye’nin yerli ve milli olan otomobili Togg’un ‘Gemlik’ rengini anımsatan yeni aracını tanıttı.

    16 plakanın kullanıldığı ve Bursa’nın Gemlik Sahili’nde fotoğraflanan araç, Togg’a benzerliğiyle dikkat çekti.

    BMW’nin yeni model aracı Togg’a benzetildi #1

    Türk takipçiler hemen anladı

    BMW’nin yeni model aracı, markanın Almanya kurumsal sayfasından da kullanıcıların beğenisine sunuldu.

    Sayfa, bir anda Türk takipçilerin yorumlarıyla doldu.

    BMW’nin yeni model aracı Togg’a benzetildi #2

    “Yoksa siz Togg’a nispet mi yapıyorsunuz?”

    İHA’nın haberine göre çoğu Türk kullanıcı, Türk bayrağı emojisi kullanarak Togg’u işaret etti.

    Bazıları da “Yoksa siz Togg’a nispet mi yapıyorsunuz?” şeklinde yorumlar yaptı.

    BMW’nin yeni model aracı Togg’a benzetildi #3

    BMW’nin yeni model aracı Togg’a benzetildi #4

    BMW’nin yeni model aracı Togg’a benzetildi #5

    BMW’nin yeni model aracı Togg’a benzetildi #6

    BMW’nin yeni model aracı Togg’a benzetildi #7


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