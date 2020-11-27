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    Brexit, İngiltere otomotiv sektörüne 55,4 milyar sterlin zarar verecek

    İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden anlaşmasız şekilde ayrılmasının, İngiliz otomotiv sektörüne 2025 yılına kadar 55,4 milyar sterlin zarar vermesi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 09:11
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    Brexit, İngiltere otomotiv sektörüne 55,4 milyar sterlin zarar verecek

    İngiliz çıkışı anlamına gelen "British exit" kelimelerinden oluşan ve Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması anlamına gelen Brexit, otomobil üreticilerini de oldukça zor durumda bırakıyor.

    Otomotiv liderleri bir süredir hükümetleri oluşacak zarara karşı uyarıyor olsa da tüm markalar ciddi bir çarpışmaya hazırlanmayı sürdürüyor.

    55,4 MİLYAR DOLAR EK MALİYET

    İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'ndan (SMMT) yapılan açıklamada, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılmasının, İngiliz otomotiv sektörüne 2025 yılı itibarıyla 55,4 milyar sterlin ek gümrük maliyeti getirebileceğini açıkladı.

    brexit

    Açıklamada, İngiltere'nin AB ile yürüttüğü müzakerelerde bu yılın sonuna kadar mutlaka anlaşmaya varılması çağrısında bulunulurken, anlaşmasız ayrılık durumunda doğacak ek maliyetin sektörün yeni nesil sıfır emisyona sahip araçları geliştirme kabiliyetini azaltacağı hatırlatıldı.

    ÜRETİM  2 MİLYON AZALACAK

    SMMT açıklamada, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması durumunda İngiltere'nin toplam araç üretiminin gelecek beş yıl içerisinde yaklaşık 2 milyon azalacağı da belirtildi.

    SMMT, daha önce İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız şekilde ayrılmasının "intihar etmek ile" eşdeğer olduğunu açıklamıştı.

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