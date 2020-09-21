Bridgestone, düşük talep nedeniyle Fransa'daki lastik fabrikasını kapatma kararı aldı

Bridgestone, düşük talep ve yüksek rekabet nedeniyle Fransa'daki lastik fabrikasını kapatmak için girişimlere başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle otomotiv sektörü oldukça zor durumda kaldı. Birçok üretici satış bayilerini ve fabrikalarını kapatmak zorunda kalırken, araçlara olan ilgi ciddi şekilde azaldı.

Koronavirüsün son kurbanı ise Japonya merkezli uluslararası lastik firması Bridgestone oldu.

FRANSA'DAKİ FABRİKASINI KAPATIYOR

Japon firma, düşük talep ve yüksek rekabet nedeniyle Fransa'daki lastik fabrikasını kapatmak için görüşmelere başlayacağını duyurdu.

Bethune kentindeki fabrika, şu anda 863 kişiye istihdam sağlıyor ve günde 17 bin lastik üretme kapasitesine sahip. 1961 yılından bu yana faaliyette olan söz konusu fabrika, koronavirüs nedeniyle çok yakında tarihe karışacak.



