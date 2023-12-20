Bu yıl rekor kıran otomotiv satışları 2024'te dengelenecek Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, pazarın gelecek yıl normalleşeceğini düşünüyor.

AA

Türkiye otomotiv pazarında, yıl içerisinde ikinci el araç fiyatları sıfır fiyatlarını geride bırakmış, otomobil bir yatırım aracına dönüşmüştü

Ticaret Bakanlığı'nın uyguladığı tedbirlerle pazar normale dönerken, araç bulunurluğu da dengelendi. Otomobil satışları, yüksek fiyatlara rağmen 2023 yılında rekor kırdı.

Ayrıca binek ve hafif ticari toplam pazarının, ilk kez 1 milyon adedi aşması da 2023 yılını otomotiv pazarı anlamında önemli bir konuma yerleştirdi.

Toyota CEO'sundan açıklamalar

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, binek ve hafif ticari otomotiv pazarında araç bulunurluğunda yaşanan artışlarla birlikte yıl kapanmadan, 11 ayda 1 milyon adetlik sınırının aşıldığını anımsatarak, şöyle konuştu:

Pazar, son 11 ayı rekor satışla kapattı ve yılın son ayında da benzer bir tempo bekleniyor. Böylece 2023 yılı, uzun zamandır karşılanamayan araç talebiyle rekor satışları getirmiş görünüyor.



2024, daha önceki yıllarda olduğu gibi şirketlerin fırsat buldukça kampanyalar yapacağı bir yıl olacaktır. 2023'te ilk defa 1 milyonun üzerinde bir pazar elde edilmiş olsa da 2024 yılında daha farklı bir tabloyla karşılaşacağımızı öngörüyoruz.



Araç fiyatlarında yükseliş, kredi maliyetleri, krediye ulaşmada zorluk ve kısıtlar, pazarın yüzde 30-35 civarında daralmasına yol açabilir. Bu noktada otomobil ve hafif ticari dahil olmak üzere 750-800 bin civarında bir pazar hacmi gerçekleşebilir.

Toyota olarak gelecek yıl pazarın büyüklüğüne göre yüzde 10'luk bir paya sahip olmayı hedeflediklerini aktaran Bozkurt, sözlerine şöyle devam etti:

Şu anda ürün gamımız çok geniş. Sedan modeller konusunda zaten çok iyi bir konumdayız. Bununla birlikte ticari araçlar ve SUV segmentinde de çok güçlendik.



Bütün modellerimizde tam hibrit versiyonumuz bulunuyor ve bu anlamda tek markayız. Tüm beklentilere yanıt verecek bir yelpazeye sahibiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)