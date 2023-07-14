Bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre daha fazla ikinci el araç satıldı Bu yılın ilk 6 ayının verilerinin yer aldığı 2. El Oto Raporu’na göre, satılan araç sayısı 2023 yılının ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 11 arttı.

İHA

2. el oto pazarında, 2023 yılı ilk yarısında toplam 1 milyon 900 bin adet araç el değiştirdi. Bu rakam, geçen yıl aynı dönemde 1 milyon 694 bin 182 adet olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıla göre aylık bazda trend dikkate alındığında, nisan ve mayıs ayında 2022 yılının gerisinde kalan rakamlar, haziran ayında 2022 yılının aynı dönemine göre tekrar yükselişe geçti.

Bu yılın ilk 6 ayının verilerinin yer aldığı 2. El Oto Raporu’na göre, satılan araç sayısı 2023 yılının ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 11 arttı.

Satış hızı düştü

2022 yılının ilk 6 ayında ortalama satış hızı 26,7 gün olarak gerçekleşirken 2023 yılının ilk 6 ayında ortalama satış hızı 44,9 güne yükseldi.

2023 yılının trendine baktığımızda, ilk çeyrekte ortalama satış hızı 42 gün iken ikinci çeyrekte ise ortalama satış hızı 47,7 güne ulaştı.