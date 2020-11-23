Bugatti başkanı Stephan Winkelmann, Lamborghini'nin de başına geçti

Lamborghini CEO'su Stefano Domenicali'nin Formula 1'e başkan olarak atanmasının ardından, markanın yeni CEO'su Stephan Winkelmann oldu.

Almanya merkezli otomobil şirketi Volkswagen Group, lüks spor otomobil üreticisi Bugatti'yi 22 yıldır bünyesinde barındırıyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda Alman şirketin, Fransız Bugatti'yi gözden çıkaracağına dair haberler ortaya çıkmıştı.

Satılacağı iddia edilen Volkswagen Grup bünyesindeki Bugatti ve Lamborghini'de üst düzey yönetim değişikliği yaşandı.

TEK CEO YÖNETECEK

Yapılan açıklamaya göre, iki lüks otomobil üreticisi aralık ayından itibaren tek bir CEO'ya bağlı olacak.

BUGATTI BAŞKANI YÖNETECEK

Her iki otomobil markasının üst yöneticisi olarak, Bugatti Başkanı Stephan Winkelmann'ın görevlendirildiği belirtildi.

Winkelmann'ın görevi devralacağı Lamborghini'nin mevcut CEO'su Stefano Domenicali ise, Ocak 2021'den itibaren kariyerine Formula 1'in yeni başkanı olarak devam edecek.

İtalyan yönetici, 1991 ile 2014 yılları arasında Ferrari'nin Formula 1 takımında farklı kademelerde görev almıştı.