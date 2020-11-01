Bugatti, Bolide isimli süper hızlı otomobilini tanıttı

Bugatti, bilim-kurgu filmlerini aratmayan yeni modeli Bolide'i duyurdu. 1800 beygir gücüyle dikkat çeken süper hızlı otomobilin özelliklerini sizler için derledik.

Geliştirdiği süper hızlı otomobillerle dikkat çeken Fransız otomobil üreticisi Bugatti, Bolide isminde yeni bir aracın tanıtımını yaptı.

Yalnızca pistlerde kullanılmasına izin verilecek Bolide, 0-100 km/s hızlanmasını 2.17 saniyede, 0-200 km/s ivmelenmesine ise 4.36 saniye içinde tamamlıyor.

Bugatti'den yapılan açıklamada, performans değerleri baz alınarak Bolide'in teoride 0'dan 500 km/s hıza 20.16 saniyede ulaşabileceği kaydedildi.

1800 BEYGİR GÜÇ

Bugatti Bolide'in 8.0 litrelik devasa büyüklükteki motoru, Centodieci ve Super Sport 300+'taki 1578 bg gücü çıkış rakamına sahip. Fakat Bugatti mühendisleri, Bolide'i 110 oktanlık yarış yakıtı ile beslediğinde çıkış gücü dudak uçuklatıcı 1850 bg güç ve 1850 Nm torka yükseliyor.

Pist için geliştirilmesinden dolayı yere yakın olan aracın aks mesafesi ise Chiron'dan 52 milimetre daha fazla olacak şekilde 2743 milimetre. 8 ayda geliştirildiği belirtilen modelin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Son zamanlarda 22 yıldır bünyesinde bulunduğu Volkswagen Grubu tarafından satılacağı iddiaları ile gündeme gelen Bugatti, geçtiğimiz yıl dünyanın en pahalı otomobilinin üzerindeki örtüyü kaldırmıştı.

La Voiture Noire isimli otomobilin, 18.9 milyon dolara satılarak en pahalı otomobil unvanını aldığı bildirilmişti.