Bugatti ve Rimac güçlerini birleştiriyor

Bugatti ve Rimac, yeni nesil hiper otomobiller geliştirmek için ortak oldu. Yapılan anlaşma kapsamında, Bugatti-Rimac isimli yeni bir ortaklık kurulacak.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Volkswagen’in, Bugatti markasını Porsche’nin hissesine sahip olan Hırvat Rimac markasına satacağı iddia edilmişti.

Şubat ayında ise Volkswagen'in, Bugatti markasının satışı için elektrikli süper otomobil üreticisi Rimac ile görüşmelerde son aşamaya geldiği söyleniyordu.

Aylar süren söylentilerden sonra dev ortaklık resmiyet kazandı. Porsche, resmi olarak Bugatti ve Hırvat marka Rimac'ın güçlerini birleştirdiğini açıkladı.

MERKEZ HIRVATİSTAN'DA

Yapılan anlaşma kapsamında, Bugatti-Rimac olarak bilinen yeni bir ortaklık kurulacak. Bu ortaklığın merkezi Hırvatistan'ın başkenti Zagreb olacak ve bu yılın son çeyreğinde faaliyete geçecek. Rimac, yüzde 55 pay ile yeni şirketin kontrolünü elinde bulunduracak.

Bugatti, Chiron modelini geliştirmeye devam ederken; Rimac da bir ay önce örtüsünü kaldırdığı Nevera isimli modelini piyasaya sürmeye odaklanacak. Ancak uzun vaded,e elektrikli araç teknolojileriyle öne çıkan Rimac'ın etkisini Bugatti modellerinde göreceğiz.

Bugatti; her ne kadar köklü tarihi, W16 motoru ve tasarımlarıyla çoğu otomobil tutkununun hayalini süslese de son yıllarda elektrikli pazarın büyümesi, markayı köklü bir değişime sürüklüyor. Rimac iş birliği, bu noktada Bugatti için önemli bir çıkış kapısı olacak.