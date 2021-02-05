Bugüne kadarki en hızlı BMW olan M5 CS, Türkiye'ye geliyor

Bugüne kadarki en hızlı BMW olan M5 CS, Türkiye'ye geliyor

BMW, bugüne kadar ürettiği en güçlü ve performanslı seri üretim modeli olan Yeni BMW M5 CS’i, yılın ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye’de satışa çıkaracak.

Alman otomobil üreticisi BMW, 2021'in en heyecan verici otomobillerinden biri olan yeni BMW M5 CS modelinin üzerindeki örtüyü geçtiğimiz günlerde kaldırmıştı.

Sportif tasarımı ve lüks özelliklerinin yanında performanslıyla da göz dolduran yeni M5 CS; 4.4 litre V8 ünite motor, 635 beygir güç, 750 Nm tork ve 8 ileri otomatik şanzımanla geliyor.

Performansıyla adından söz ettiren M5 CS, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2.9 saniyede, M5 Competition'dan 0.2 saniye daha kısa sürede tamamlıyor. 0-200 km/s süresi 10.4 saniye olan otomobilin maksimum hızı ise 306 km/s olarak açıklandı.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Yeni BMW M5 CS, yılın ikinci yarısında Türkiye’de satılmaya başlanacak. Yeni BMW M5 CS, üç farklı renk seçeneğiyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yeni BMW M5 ve M5 Competition'da da sunulan Brands Hatch Grey M5 ailesinin ortak rengi olacak.

Ayrıca, Yeni BMW M5 CS'e özel olarak BMW Individual mat kaplamasıyla, Frozen Brands Hatch Grey metalik ve Frozen Deep Green metalik renkleri de tercih edilebilecek.

FİYAT

Yeni BMW M5 CS modelinin Almanya'daki fiyatı 180 bin 400 euro olarak açıklandı.



