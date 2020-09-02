Bursa'da öğrencilerin ürettiği elektrikli araç: Verd-e

Bursa’da, lise ve üniversite öğrencilerinin ürettiği "Verd-e" adlı elektrikli araç, TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’na alkışlar eşliğinde uğurlandı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile şimdiden oldukça merak uyandırdı.

Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada üretilecek yerli otomobiller, Bursalı öğrencilere de ilham kaynağı oldu.

Bursa'da lise ve üniversite öğrencileri, "Verd-e" isimli yeni bir elektrikli araç üretti.

Tasarımından ekonomik ulaşım imkanına kadar birçok ayrıntı üzerinde titizlikle çalışan öğrenciler, geliştirdikleri aracı bu yıl 16. kez yapılacak TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’na alkışlarla uğurladı.

100 KİLOMETRE MESAFE GİDEBİLİYOR

Lise ve üniversite öğrencilerinin geliştirdiği elektrikli araç, 90 kilometre hızla yaklaşık 100 kilometre mesafeyi katedebiliyor. Şebekeden direkt olarak 5 ile 6 saat içerisinde bataryalarını yüzde yüz şarj edebilen otomobil, hızlı şarj teknolojisi sayesinde ise yarım saat gibi kısa bir sürede şarj edilebiliyor.

"TÜRKİYE'NİN İKİNCİ ELEKTRİKLİ ARACI OLACAK"

Uzun süredir bu proje üzerinde uğraştıklarının belirten 12. sınıf öğrencisi Emirhan Demirci, “Üniversiteli ağabey ve ablalarımızla birlikte projenin sonuna geldik. Bugün de yola çıkıp yarışa katılacağız. İleride Türkiye'nin yerli otomobil üretiminde yer almayı arzu ediyorum. Ancak bu araç da kendi başına Türkiye'de ikinci bir elektrikli otomobil olarak kabul görür.” ifadelerini kullandı.

"DÜNYA ELEKTRİKLİ ARACA GEÇECEK"

Uzun bir süredir Uludağ Üniversitesi topluluğu olarak elektrikli araç üretimi için çalışmalar yaptıklarını belirten elektrik elektronik mühendisliği öğrencisi Begüm Hatice Yılmaz, “Liseli arkadaşlarımız böyle bir otomobil üretmek istediler. Bizler de onların hayallerine yardımcı olmak istedik. Gelecekte artık benzinli araç kalmayacak. Dünya elektrikli araca geçecek.

Türkiye de otomobil üretimine elektrik olarak başladı. Özellikle TOGG fabrikasının açılması bizim için çok güzel. Yarışmalara katılarak böyle kendimizi Türkiye'yi, Bursa'yı daha ilerilere taşıyabiliriz.” diye konuştu.

YARIŞMA 1-6 EYLÜL'DE İZMİT'TE

Lise Eğitim Koordinatörü Önder Özdemir, söz konusu yarışmanın 1-6 Eylül tarihlerinde TOSFED İzmit Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleşeceğini hatırlatarak, "Biz burada öğrencilerimizin yapmış olduğu projede, 1 değil en az 3 alanda ödül alacağına inanıyoruz. Çocuklar gerçekten ciddi bir emek sarf ettiler.

Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bilgiyi üretme ve bilgiye rehberlik eden bir okul olarak hayalleri farklı kılan bir okul olduğumuzu bir kez daha kanıtladık." şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Kadir Bircan, “Böyle bir projede öğrencilerin yer alması çok güzel. Okulumuz laboratuvarları, atölyeler ve diğer alanlarıyla bu projeyi yapacak donanıma sahip olması da öğrenciler için bir avantajdı.

Bu işin finansman boyutunu okul yönetimi olarak sağladık. Çok güzel bir otomobil ortaya çıktı. Yarışmalardan derece bekliyorum.” ifadelerini kullandı.