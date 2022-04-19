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    Bursa'da üretilecek yeni Mitsubishi Colt'tan ilk detaylar

    Mitsubishi Colt'un mühtemel tasarımı, geçtiğimiz haftalarda paylaşılan ipucu görseli üzerinden yeniden oluşturuldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 10:12
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    Bursa'da üretilecek yeni Mitsubishi Colt'tan ilk detaylar

    Türkiye otomobil endüstrisi, yeni bir otomobilin daha üretimine hazırlanıyor. Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının CMF-B platformu, şimdi de Mitsubishi Motors için görev üstleniyor.

    Oyak Renault Bursa fabrikalarında, Clio'yu temel alan Mitsubishi Colt modeli banttan inecek.

    Mitsubishi Motors'un, Avrupa operasyonlarını yeniden yapılandırma kararı snrasında üretilecek yeni otomobil, 2023'te yollara çıkacak.

    Oyak Renault, 2022 yılı sonuna kadar Megane Sedan üretimini sürdürecek. Bu süre sonunda bu otomobilin üretimi yine Bursa’daki Karsan tarafından gerçekleştirilecek. Boşalan kapasite ise Mitsubishi Colt ile doldurulacak.

    Mitsubishi Colt böyle görünecek

    Renault tarafından Bursa'da üretilmesi planlanan yeni Mitsubishi Colt'un karanlık bir ipucu görseli yayınlanmıştı. Rusya merkezli Kolesa, bu görselden yola çıkarak yeni Colt modelini yeniden tasarladı.

    colt

    Yeni Colt, geçtiğimiz ocak ayında açıklanan yeni ASX modeli ile birlikte ittifakın ikinci ortak modeli olacak.

    Colt’un, Türkiye ve Slovenya fabrikalarında üretilen Renault Clio ile neredeyse aynı olması bekleniyor.

    Mitsubishi, Colt için güç aktarma organlarının hibritleri içereceğini söyledi, ancak daha fazla özellik hakkında bilgi vermekten kaçındı.

    colt


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