Bursa'da üretilecek: Yeni Renault Duster tanıtıldı Renault, Dacia adı altında yıllar boyu özel bir kullanıcı kitlesine sahip olan SUV modeli Duster’ı kendi adıyla piyasaya sürerek Türkiye’deki ürün gamını genişletiyor. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri.

ensonhaber.com

Renault ve OYAK birlikte 7,5 milyondan fazla otomobil üretti ve Türkiye’deki her 7 otomobilden biri Renault logosu taşıyor. 2027’den önce 4 yeni Renault modeli, Bursa Oyak Renault fabrikasında üretilecek.

Bu yeni otomobillerden biri Renault Duster olmak üzere 3 adet SUV olacak. Bu kapsamda Duster, artık Dacia değil Renault markası altında satışa sunulacak.

Yeni Renault Duster resmen tanıtıldı

Renault, Dacia adı altında yıllar boyu özel bir kullanıcı kitlesine sahip olan SUV modeli Duster’ın yeni neslini tanıttı.

Duster, 2010 yılından bu yana Avrupa dışındaki 50’ye yakın pazarda satılan 1,7 milyonun üzerinde satış rakamları elde etmişti.

Yeni Renault Duster özellikleri

Yeni Renault Duster; Clio, Captur ve Arkana modellerinde de kullanılan CMF-B platformu ile üretilecek.

CMF-B platformu benzinli tam hibrit, 48V yarı hibrit ve LPG dahil olmak üzere farklı motor türlerini, çoklu enerji çözümleriyle beraber getiriyor.

Yeni Renault Duster, E-Tech tam hibrit motor sistemi de dahil üç farklı motor seçeneği ile satışa çıkacak.

Yeni Renault Duster, aynı zamanda 6 ileri vitesli manuel şanzımanla eşleştirilen 130 hp gelişmiş 1,2 litre yarı hibrit motor seçeneği ve 4×4 güç-aktarma sistemiyle geliyor.

3 silindirli turbo benzinli motor, yaklaşık yüzde 10 yakıt tasarrufu ve daha akıcı bir sürüş için ek tork sağlamak üzere 0,8 kWsa kapasiteli 48V batarya ile desteklniyor.

4×4 özellikleriyle donatılan Yeni Renault Duster, farklı sürüş koşullarını kapsayan beş off-road moduna sahip.

Yeni Renault Duster’da daha rahat ve konforlu bir sürüş deneyimi sunmak üzere 17 adede kadar yeni nesil sürüş destek sistemi mevcut.

Şeritte kalma asistanı, şeritten çıkma uyarısı, aşırı hız uyarısı ve otomatik uzun/kısa far hem konforu hem de güvenliği artırmak üzere günlük sürüşü destekleyen özellikler arasında yer alıyor.

Otomatik acil durum fren sistemi ve “e-call” Acil Durum Çağrı sistemi ise acil durumlarda destek sağlıyor.

Siparişler mayısta başlayacak

Mayıs ayında ön siparişe açılacak olan Duster'ın ilk teslimatları temmuz ayında başlayacak.