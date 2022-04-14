Bursa'da yılın ilk çeyreğinde 84 bine yakın araç üretildi

Türkiye'nin önemli otomotiv üretim merkezlerinden Bursa'da, yılın ilk çeyreğinde 83 bin 624 adet araç banttan indi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de ocak-mart döneminde toplam otomotiv üretimi, traktör dahil 315 bin 406 olarak açıklandı.

AA'nın haberine göre, Bursa'da faaliyet gösteren TOFAŞ 48 bin 643, OYAK Renault 34 bin 868 ve Karsan 113 araç üretirken, kentin Türkiye üretimine katkısı yüzde 26,51 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, Bursa'da banttan indirilen günlük araç sayısı ortalaması ise 929,1 olarak gerçekleşti.

Bursa'nın ihracat verileri

Bursa, üretimde olduğu gibi otomotiv ihracatında da önemli rol üstlendi. Kentteki fabrikalarda üretilen 83 bin 624 aracın yüzde 61,06'lık kısmını oluşturan 51 bin 69'u yurt dışına satıldı. Bursa'dan Türkiye'nin toplam araç ihracatına ise yüzde 22,18'lik katkı sağlandı.

Bu süreçte OYAK Renault 23 bin 220, TOFAŞ 27 bin 819 ve Karsan 30 araç ihraç etti, kentin günlük dış satım ortalaması 567,4 oldu.

Ülke genelinde en fazla araç ihracatını 76 bin 630 ile Ford Otosan gerçekleştirdi, Toyota 51 bin 384 ve Hyundai Assan 41 bin 867 aracı yurt dışına sattı.