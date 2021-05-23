Bursa'dan 4 ayda 90 bin otomobil ihracatı

OYAK Renault ile TOFAŞ'a ev sahipliği yapan Bursa'dan ocak-nisan döneminde 89 bin 887 otomobil yurt dışına gönderildi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de yılın ilk 4 ayında 288 bin 211'i otomobil olmak üzere toplamda 470 bin 859 araç üretildi.

Bu süreçte en fazla otomobili 89 bin 822 ile Sakarya'da kurulu Toyota üretirken Bursa'da faaliyet gösteren OYAK Renault 83 bin 439 otomobil imal ederek ikinci sırada yer aldı.

Aynı dönemde Hyundai Assan 55 bin 113, TOFAŞ 48 bin 431, Honda Türkiye 9 bin 681 ve Ford Otosan 1725 üretim rakamına ulaştı.

OTOMOBİLLERİN YÜZDE 73,5'İ İHRAÇ EDİLDİ

Genel otomobil üretiminin yüzde 73,5'ine karşılık gelen 212 bin 56'sı ihraç edilirken söz konusu dış satımdan 3 milyar 632 milyon 794 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.

Otomobil ihracatında Toyota 71 bin 447 ile üretimde olduğu gibi ilk sırada yer aldı. Dış satımda ikinci sıradaki OYAK Renault 67 bin 763, üçüncü Hyundai Assan 48 bin 657, dördüncü TOFAŞ 22 bin 124, beşinci Ford Otosan 1435 ve 6'ncı Honda Türkiye 630 otomobil ihraç etti.

BURSA'DAN 90 BİNLİK OTOMOBİL İHRACATI

Ocak-nisan döneminde dış satıma 89 bin 887 otomobille önemli katkı sağlayan Bursa'dan OYAK Renault ve TOFAŞ'ın yaptığı ihracat, Türkiye'nin toplam otomobil ihracatının yüzde 42,38'ini oluşturdu.

Bursa'dan 4 aylık süreçte üretilen 131 bin 870 otomobilin yüzde 68,16'sı yurt dışına gönderilirken, kentte günlük banttan inen araç sayısı yaklaşık 1100, günlük dış satım sayısı ise yaklaşık 750 olarak kayıtlara geçti.