BYD, 2023'te 3 milyonun üzerinde araç satmayı başardı: İşte en çok satan modeller Kasım ayı itibarıyla Türkiye'de de satışlara başlayan BYD, 2023 yılında 3 milyon satış adedini geride bıraktı.

ensonhaber.com

2023 yılının bitmesiyle birlikte otomotiv üreticileri, geçmiş yılın satış rakamlarını açıklamaya başladı.

Bu raporlara göre, kasım ayından itibaren Türkiye pazarında da faaliyete geçen BYD (Build Your Dreams), 2023 yılı içinde 3 milyon adet satış rakamını aşmış durumda.

Bu, BYD'nin pazardaki etkileyici performansını ve büyümesini gösteren önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

3 milyon satış barajını geçti

Çinli otomobil üreticisi, 2023 yılında toplamda 3 milyon 023 bin 417 adet araç satışı gerçekleştirdi.

Bu rakam, şirketin bir önceki yıl, yani 2022'de kaydettiği 1.86 milyon adetlik satışa kıyasla yüzde 62,3'lük dikkat çekici bir yıllık büyümeyi temsil ediyor.

En çok satılan BYD modelleri

2023 yılında en çok satılan 10 BYD modeli şu şekilde:

BYD Song serisi: 640 bin 749 adet

BYD Qin serisi: 482 bin 145 adet

BYD Yuan serisi: 428 bin 580 adet

BYD Dolphin: 367 bin 419 adet

BYD Seagull: 280 bin 217 adet

BYD Han: 228 bin 383 adet

BYD Tang: 137 bin 184 adet

BYD Seal: 127 bin 323 adet

BYD Chaser 05: 92 bin 008 adet