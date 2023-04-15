BYD, 2023'ün ilk çeyreğinde Çin'in en çok satan otomobil markası oldu Son dönemde Avrupa pazarındaki adımlarıyla adından söz ettiren BYD, 2023'ün ilk çeyreğinde Çin'in en çok satan otomobil markası olmayı başardı.

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Şu ana kadar global olarak 3,5 milyondan fazla araç satışına ulaşan BYD, geniş elektrikli ürün gamıyla Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor.

BYD, kendi aktarma organları sistemlerini, bataryalarını, otomotiv yarı iletkenlerini, elektrik motorlarını ve motor kontrol sistemlerini geliştiren dünyadaki tek elektrikli araç üreticisi olarak öne çıkıyor.

Çin'de yine zirvede

Son dönemde Avrupa pazarındaki adımlarıyla adından söz ettiren BYD, 2023'ün ilk çeyreğinde Çin'in en çok satan otomobil markası olmayı başardı.

Çin'de 2023'ün ilk çeyreğinde yaklaşık 4.3 milyon yeni otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 düşüş demek.

Toplam satışların 891 bin adedini tam elektrikli, 423 bin adedini ise PHEV yani şarj edilebilir hibrit araçlar oluşturuyor.

İlk sırada olan BYD, 484 bin 545 adet satışla yüzde 11,35 pazar payına sahip. Volkswagen ise 442 bin 203 adet satışla ikinci sırada yer alıyor.

Tam elektrikli otomobil satışlarında da BYD'nin liderliği dikkat çekiyor. Marka, 224 bin 729 adet satışla yüzde 25,22 paya sahip. Tesla ise 137 bin 429 adet satış ve yüzde 15,42 payla ikinci sırada yer karşımıza çıkıyor.