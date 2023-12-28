BYD, Çin'de seviye 3 otonom sürüş için lisans aldı Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Seviye 3 otonom sürüş testleri için gerekli izinleri almayı başardı.

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Otomobillerin sürücüden bağımsız kendi kendine hareket edebilmesini tanımlayan "otonom" kelimesini son zamanlarda sıkça duymuşsunuzdur.

Tesla ve Google başta olmak üzere birçok şirket, otonom sürüş denilen sürücüsüz teknolojiyi geliştirmek için dev yatırımlar yapıyor.

Günümüzde piyasaya sunulan elektrikli otomobiller, çeşitli otonom sürüş seviyelerine sahip. Otomobil Mühendisleri Topluluğu'na göre, günümüzde otonom sürüş seviyeleri 0'dan 5'e kadar numaralandırılıyor.

BYD, Çin'de Seviye 3 otonom için lisans aldı

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Çin'de seviye 3 otonom sürüş testleri için lisans aldı.

BYD, seviye 3 otonom sürüş teknolojisinin, otonom araçların, belirli koşullar altında, sürücünün müdahalesi olmaksızın yol alabilmesine olanak sağlayacağını söylüyor.

Hızlanma ve frenleme gibi işler otomatik olarak yapılıyor. Ancak bu seviyede bile sürücünün mutlaka direksiyon başında durması gerekiyor.

Bu teknoloji, özellikle otoyollarda ve şehir içi yollarda trafik sıkışıklığı veya kötü hava koşullarında sürücülere yardımcı olabilir.

BYD, Çin'de seviye 3 otonom sürüş testleri için izne sahip olan tek üretici değil. BMW, Mercedes-Benz gibi yabancı üreticiler de dahil olmak üzere Avatr ve SAIC bünyesindeki IM Motors gibi markalar da izin almayı başarmıştı.