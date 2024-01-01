BYD, elektrikli araç satışlarında Tesla'yı tahtından indirebilir

Son zamanlarda elektrikli araç pazarında Çinli markaların hakimiyetini görmeye başladık.
Birçok Çinli marka, Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa ülkelerine akın etmeye başlamış durumda.
Çin'in en büyük otomobil üreticisi BYD, tamamen elektrikli araç satışlarında yeni dünya lideri olarak Tesla'yı geride bırakmaya hazırlanıyor.
BYD, son çeyrekte lider olabilir
Analistler, 2024'ün son çeyreğinde bunun gerçekleşeceğine inanıyor. Eğer BYD Tesla'yı geçerse, bu hem elektrikli araç pazarı için sembolik bir dönüm noktası olacak, hem de Çin'in elini daha da güçlendirecek.
Geçtiğimiz birkaç yılda ABD, Güney Kore ve Almanya'yı geride bırakan Çin, şimdi binek otomobil ihracatında küresel liderlik için Japonya ile rekabet ediyor.
Ekim ayı itibarıyla ana karadan sevk edilen 3,6 milyon aracın yaklaşık 1,3 milyonu elektrikliydi.
Hem BYD hem de Tesla'ya yatırım yapan Shenzhen merkezli koruma fonu Snow Bull Capital'in Çin operasyonları başkanı Bridget McCarthy, konuyla ilgili şunları söyledi:
Otomobil endüstrisinin rekabet ortamı değişti. Artık konu otomobil şirketlerinin büyüklüğü ve mirası değil; yenilik yapma ve yineleme hızıyla ilgili.
BYD, bunu herkesin mümkün olduğunu düşündüğünden daha hızlı yapabilmek için uzun zaman önce hazırlanmaya başladı ve şimdi sektörün geri kalanının ona yetişmesi gerekiyor.
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