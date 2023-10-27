BYD modelleri, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı Kasımda Türkiye'de satışa sunulacak elektrikli C SUV modeli BYD Atto 3'ün ardından, şirketin iki modeli daha Euro NCAP testlerinden 5 yıldız almayı başardı.

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Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmeleri için 1977 yılında kurulan bağımsız kurum Euro NCAP, yaptığı testler sonucunda otomobilleri derecelendiriyor.

BYD'nin yeni modelleri BYD Seal ve BYD Dolphin, Avrupa'nın önde gelen bağımsız güvenlik değerlendirme programı Euro NCAP güvenlik testlerinden başarıyla geçerek beş yıldızla ödüllendirildi.

Kasım ayında Türkiye'de satışa sunulacak elektrikli C SUV modeli BYD Atto 3'ün ardından 5 yıldızlı güvenlik derecelendirmesi alan modelleri BYD Seal ve BYD Dolphin, markanın yüksek standartlarını karşılamayı başardı.

Test sonuçları

Elektrikli BYD Seal ve BYD Dolphin, Euro NCAP mühendisleri tarafından yetişkin yolcu koruması, çocuk yolcu koruması, güvenlik asistanları ve yayalar gibi diğer yol kullanıcıları olmak üzere dört ana kategoride testten geçirildi. Her iki model de BYD'nin yapısal kalitesi ve teknolojisiyle maksimum puanları aldı.

BYD'nin yeni nesil e-Platform 3.0 mimarisinin yanı sıra dünyanın ilk seri üretim yüksek kapsamlı entegre 8'i 1 arada elektrik güç ünitesi ve üst düzey güvenliğe sahip Blade Batarya teknolojisi, farklı kaza senaryolarında da en üst düzeyde koruma sağlıyor.

BYD e-Platform 3.0, bir çarpışma durumunda enerjinin araç tarafından nasıl emileceğini kontrol eden ve yolcu kabinine müdahaleyi minimuma indiren bir yapıya da sahip.

Euro NCAP test sonuçlarına göre yüksek standart güvenlik donanımlarına sahip BYD Seal yetişkin yolcu korumasında yüzde 89, çocuk yolcu korumasında yüzde 87, güvenlik asistanlarında yüzde 76 gibi üst düzey puanlar elde ederken, yayalar veya bisikletliler gibi diğer yol kullanıcılarına karşı yüzde 82 korumasıyla öne çıktı.

BYD Dolphin ise gelişmiş güvenlik özellikleri ve sürüş asistanlarıyla testten yüksek dereceler elde etti. Yetişkin yolcu korumasında yüzde 89 alan BYD DOLPHIN, çocuk yolcu korumasında yüzde 87, güvenlik asistanlarında yüzde 79 ve diğer yol kullanıcıları korumasında yüzde 85'lik dereceye sahip oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)