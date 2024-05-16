BYD, şarj edilebilir hibrit pickup modeli Shark'ı tanıttı nli BYD, şarj edilebilir hibrit sisteme sahip pickup modeli Shark'ı Meksika'da sergiledi.

ensonhaber.com

Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Sıra dışı ve çelik ağırlıklı tasarımı sayesinde oldukça ilgi gören otomobilin ilk teslimatları geçtiğimiz aylarda başladı.

BYD'den Tesla'ya rakip

Çinli otomobil üreticisi BYD, Cybertruck'a rakip olacak kamyoneti Shark'ı Meksika'da görücüye çıkardı. BYD Shark ilk olarak 2022 yılında ortaya çıkmıştı.

BYD, aracın arazi koşullarında daha iyi performans gösterebilmesi için DMO adlı şarj edilebilir hibrit motor teknolojisini kullandıklarını söylüyor.

Toplamda 430 beygir güç sunan Shark, 0-100 km/s hızlanmasını 5,7 saniyede tamamlıyor.

NEDC'ye göre 100 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunan modelin bataryası, 20 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80 doluma ulaşıyor.

Sürücünün önünde 10.25 inç dijital gösterge ekranı yer alırken merkezde 12.8 inç dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor. Bu ekran da diğer BYD modellerinde olduğu gibi döndürülebiliyor.

Otomobilin ne zaman piyasaya sürüleceği ise şimdilik bilinmiyor.