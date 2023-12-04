BYD SEAL, 2024’ün ilk çeyreğinde Türkiye’de Yılın Otomobili Ödülleri’nde 2024 yılının 7 finalistinden biri olan BYD SEAL, 2024’ün ilk çeyreğinde Türkiye’de olacak.

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BYD’nin elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanmış yeni BYD e-Platform 3.0 üzerine geliştirilen SEAL, sunduğu yüksek verimli sürüş deneyimiyle öne çıkıyor.

BYD Türkiye, kasım ayında BYD ATTO 3’ü Türkiye pazarına sunduktan sonra kısa zamanda büyük ilgi gördü ve önümüzdeki yıl birçok yeni modelini satışa sunmaya devam edecek.

BYD açıklamasına göre, 22 ülkeden 59 gazeteci tarafından oluşan deneyimli jürinin oylarıyla finale kalan BYD SEAL, markanın D segmenti premium sedan modeli olarak dikkat çekiyor.

Yeni BYD SEAL, test sürüşlerine tabi tutulacak ve ardından gerçekleşecek son oylamalar ile 2024 Yılın Otomobili, 26 Şubat’ta Cenevre Otomobil Fuarı’ndaki seremoniyle açıklanacak.

Teknik detaylar

BYD SEAL, yüksek performansıyla da iddialı bir elektrikli otomobil olarak Yılın Otomobili jüri üyelerinin dikkatini çekmeyi başardı.

82.5 kWh BYD Blade Batarya ile donatılan BYD SEAL, 230 kW arkadan itişli ve 390 kW (530 HP) dört çeker sistemli versiyonlarıyla tercih edilebilecek.

BYD SEAL versiyona göre 570 km’ye kadar menzil sunarken yüksek performanslı 530 HP’lik Excellence-AWD versiyonundaki sadece 3.8 saniyelik 0-100 km/s performansı da dikkat çekiyor.

BYD SEAL, 150 kW DC şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e kadar sadece 26 dakikada şarj olabiliyor.

Gelecek yıl Türkiye'de

Yılın Otomobili Ödülleri’nde 2024 yılının 7 finalistinden biri olan BYD SEAL, 2024’ün ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak..

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)