BYD'nin Avrupa'daki ilk elektrikli otomobil fabrikası için seçtiği ülke belli oldu Daha önce ortaya çıkan söylentiler doğru çıktı ve BYD, Avrupa'daki ilk elektrikli otomobil fabrikası için Macaristan'ı seçti.

ensonhaber.com

Son dönemde Çinli üretici BYD, Avrupa'da yayılma planlarına hız verdi. BYD'nin Almanya ve İsveç'te elektrikli otomobil satacağı ortaya çıktıktan sonra, şirket bu ülkelere yenilerini eklemeye karar verdi.

Yapılan yeni duyuruya göre BYD, bu ülkelerin yanı sıra Hollanda ve Danimarka'da da elektrikli araç satmaya başlayacak.

BYD, Avrupa'da fabrika kuracak

Bununla da yetinmeyen Çinli üretici, Avrupa'da fabrika kurarak burada üretim yapmayı düşünüyor.

Şirketin başkan yardımcısı Li Ke, Avrupa'daki ilk otomobil fabrikasını kurmak için hazırlık yaptıklarını ve bu konuya fazlasıyla özen gösterdiklerini söylemişti.

Fabrika Macaristan'da kurulacak

Daha önce fabrikanın Macaristan'da kurulacağına dair söylentiler ortaya çıkmış ve biz de sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise Çinli üretici, çıkan sızıntıları doğruladı.

BYD, cuma günü yaptığı açıklamada, güneydeki Szeged şehrinde bulunan tesisin Avrupa pazarı için elektrikli araçlar ve şarjlı hibritler üreteceğini ve binlerce kişiye iş imkanı sunacağını açıkladı.

BYD'nin genel merkezinin bulunduğu Shenzhen'deki bir hükümet web sitesi, geçen ay Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın BYD Başkanı ve Devlet Başkanı Wang Chuanfu ile şirkete yaptığı ziyarette görüştüğünü belirten bir makale yayınlamıştı.

Analistler, tesisin muhtemelen yıllık yaklaşık 200 bin araçlık bir kapasiteye sahip olacağını ve BYD'nin kademeli olarak üretimi artıracağını söylüyor.

BYD, on yılın sonuna kadar Avrupa'da yüzde 10 pazar payına sahip olmayı hedefliyor. Pazar araştırmacıları Dataforce'a göre şirket, kasım ayına kadar Avrupa'da13 binin biraz üzerinde otomobil sattı. Atto 3, yaklaşık 11 bin adet satışla en çok satan modeli oldu.

BYD ve Macar hükümeti, yatırımın büyüklüğünü açıklamadı ve projenin tamamlanması için bir zaman çizelgesi vermedi.

Macaristan'daki en büyük yatırımlardan biri

Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın BYD tesisi için sübvansiyon sağlayacağını ancak miktarı ancak Avrupa Komisyonu'nun onayını aldıktan sonra yayınlayacağını söyledi. Szijjarto, "Bu, Macar ekonomi tarihindeki en büyük yatırımlardan biri olacak" dedi.

Perşembe günü yayınlanan bir kararnamede, Başbakan Viktor Orban, belgede BYD'nin adı belirtilmeden, Szeged'deki bir sanayi bölgesi çevresindeki karayolu, demiryolu, enerji, gaz ve su altyapısını iyileştirmek için bütçeden 46,3 milyar forint (133 milyon dolar) finansman tahsis etti.

BYD'nin Macaristan'ın kuzeybatısındaki Komarom şehrinde elektrikli otobüs üreten bir fabrikası da bulunuyor.

Macaristan'ın yükselişi

Macaristan, elektrikli araç endüstrisi için Avrupa'nın önde gelen merkezlerinden biri haline geldi.

Ülke, son beş yılda elektrikli araçla ilgili yaklaşık 20 milyar euroluk (22 milyar dolar) yatırım aldı.

Mercedes-Benz, Audi ve Suzuki'nin Macaristan'da otomobil fabrikaları var. BMW'nin Macaristan'daki yeni fabrikasının 2025 yılında Neue Klasse elektrikli otomobili üretmeye başlaması planlanıyor .

BYD'nin Macaristan fabrikası, otomobil üreticisinin Avrupa Birliği'nin Çin elektrikli araçlarına yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasından kaynaklanan ithalat tarifelerinden kaçınmasına yardımcı olabilir.