BYD'nin Avrupa'daki ilk fabrikasını nereye kuracağı belli oldu Bir Alman gazetesi, BYD'nin Avrupa'daki genişlemesini desteklemek amacıyla fabrika yeri olarak Macaristan'ı seçtiğini söyledi.

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Son dönemde Çinli üretici BYD'nin Avrupa'da yayılma planları hızlanmış durumda. BYD'nin Almanya ve İsveç'te elektrikli otomobil satacağı ortaya çıktıktan sonra, şirket bu ülkelere yenilerini eklemeye karar verdi.

Yapılan yeni duyuruya göre BYD, bu ülkelerin yanı sıra Hollanda ve Danimarka'da da elektrikli araç satmaya başlayacak.

BYD, Avrupa'da fabrika kuracak

Bununla da yetinmeyen Çinli üretici, Avrupa'da fabrika kurarak burada üretim yapmayı düşünüyor.

Şirketin başkan yardımcısı Li Ke, Avrupa'daki ilk otomobil fabrikasını kurmak için hazırlık yaptıklarını ve bu konuya fazlasıyla özen gösterdiklerini söylemişti.

Fabrika Macaristan'da kurulabilir

Bir Alman gazetesinin haberine göre, Çinli elektrikli araç devi BYD, Avrupa'daki ilk otomobil fabrikasını Macaristan'da kurmayı planlıyor.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'un otomobil üreticisine yakın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, BYD çoktan bu kararı verdi.

BYD'nin genel merkezinin bulunduğu Shenzhen'deki bir hükümet web sitesi, geçen ay Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın BYD Başkanı ve Devlet Başkanı Wang Chuanfu ile şirkete yaptığı ziyarette görüştüğünü belirten bir makale yayınladı.

Reuters'in temas kurduğu BYD, hâlâ doğru yeri aradığını ve yıl sonunda bir açıklama yapacağını söyledi.