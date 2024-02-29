BYD'nin lüks SUV modeli YangWang U8 Avrupa'ya geliyor BYD'nin premium markası YangWang'ın U8 modeli, Avrupa yollarına çıkmak için gün sayıyor. Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan otomobilin özelliklerine yakından bakıyoruz.

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ensonhaber.com

Son dönemde Çinli üretici BYD'nin Avrupa'da yayılma planları hızlanmış durumda. BYD'nin Almanya ve İsveç'te elektrikli otomobil satacağı ortaya çıktıktan sonra şirket, bu ülkelere yenilerini eklemeye karar verdi.

Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa'nın bazı ülkelerinde araç satmaya başlayan marka, aynı zamanda Avrupa'da fabrika kurarak burada üretim yapmayı düşünüyor.

Lüks SUV modeli de Avrupa'ya gelecek

BYD 'nin premium markası YangWang'ın U8 modeli 2024 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. Su üzerinde yüzebilen otomobil, yakında Avrupa'da satışa sunulacak.

YangWang U8, Eylül 2023'te 150 bin dolar fiyat etiketiyle Çin'de satışa sunulmuştu. Su üzerinde yüzebilen otomobil, yakında Avrupa'da da satışa çıkacak.

Menzil arttırıcı içten yanmalı motora sahip olan araç, aynı zamanda 49 kWh batarya kullanıyor. Otomobilin dolu deposu ve bataryası, toplamda 1000 km'ye kadar menzil sunuyor.

U8'de her biri 220 kW gücünde dört elektrik motoru bulunuyor. Bu dört motor toplamda 880 kW (1.180 hp) güç ve 1.280 Nm tork üretiyor.

Maksimum hızı 200 km/s ile sınırlandırılan aracın 0-100 km/s hızlanması ise 3,6 saniye olarak açıklandı.

YangWang U8'in Avrupa'daki en büyük rakibi ise Mercedes Benz G-Wagon modeli olacak.