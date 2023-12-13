BYD'nin zıplayan süper otomobili YangWang U9'un özellikleri ortaya çıktı BYD'nin süper spor otomobili YangWang U9'un özellikleri belli oldu. İşte otomobil hakkında tüm bilinenler.

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Son dönemde Avrupa planlarını hızlandıran ve Türkiye'de de satışlara başlayan Çinli otomobil üreticisi BYD, şimdilerde YangWang U9 isimli süper otomobil üzerinde çalışıyor.

Ocak ayında duyurulan YangWang U9'ın teknik özellikleri açıklandı. Gelin bu özelliklere yakından bakalım.

BYD YangWang U9 neler sunuyor

Otomobilde her biri 322 beygir (240 kW) gücünde olan4 elektrik motoru bulunuyor. Bu dört motor toplamda1287 beygir güç üretebiliyor. 2 bin 475 kg ağırlığa sahip araç Rimac Nevera'dan 175 kg daha ağır.

BYD aracın 0'dan 100 km/h hıza 2 saniyede çıkabildiğini söylüyor. Aracın son hızı ise 300 km/sa olarak açıklandı. Otomobil, CLTC ölçümlerine tek şarj ile 700 km yol gidebiliyor.

Zıplayabiliyor

BYD tarafından Disus-X olarak adlandırılan süspansiyon sistemi ile araç dikey, yanal ve boylamsal hareket edebiliyor.

Bu sistem sayesinde otomobil; zıplayabiliyor, dans eder gibi hareket edebiliyor ve üç tekerlek üzerinde durabiliyor.

YangWang U9 fiyatı

YangWang U9, güçlü motorları, büyük bataryası ve gelişmiş süspansiyon sistemine rağmen 140 bin dolardan satışa sunulacak.