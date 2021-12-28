Cadillac, çip krizi nedeniyle park asistanından vazgeçti

Cadillac, çip krizi nedeniyle park asistanı teknolojisini tüm crossover modellerinden çıkarma kararı aldı.

Bu yılın başlarında otomotiv dünyasını vuran ve etkisini günümüzde de devam ettiren küresel çip tedarik sorunları, markaları zor durumda bırakıyor.

Çip krizi nedeniyle bazı parçalardan vazgeçmek zorunda kalan otomobil üreticileri arasına Cadillac da eklendi.

PARK ASİSTANI OLMAYACAK

Lüks otomobil markasının resmi sitesine göre, park asistanı teknolojisi tüm Cadillac crossover modellerinden çıkartıldı.

Ayrıca 20 Aralık 2021 itibarıyla satılan tüm XT4, XT5 ve XT6 modellerinde bu teknolojinin bulunmadığını belirtildi.

Sektör yetkililerine göre küresel çip tedarik sorunları, 2022 yılında da devam edecek. Bu nedenle gelecek yıl, bazı parçalardan vazgeçen markaların sayısında artış yaşanabilir.